Верес - Рух Львов 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
11 Декабря 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Рух Львов, которое состоится 11 декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|07.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 1
|27.08.2019
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|1 : 2