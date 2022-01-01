Даллас Маверикс - Денвер Наггетс прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
04 января 2022, вторник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Денвер Наггетс, которое состоится 04 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Майк Мэлоун
История личных встреч
|16.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 101
|30.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 75
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 116
|26.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 117
|08.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 124
|12.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 97
|09.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 107
|30.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 109
|15.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 99
|23.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 114