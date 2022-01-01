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Даллас Маверикс - Денвер Наггетс прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
04 января 2022, вторник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Денвер Наггетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Денвер Наггетс, которое состоится 04 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
16.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 101Денвер Наггетс
30.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс106 : 75Даллас Маверикс
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс103 : 116Даллас Маверикс
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс113 : 117Денвер Наггетс
08.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс117 : 124Даллас Маверикс
12.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс113 : 97Денвер Наггетс
09.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс106 : 107Денвер Наггетс
30.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс106 : 109Даллас Маверикс
15.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс100 : 99Даллас Маверикс
23.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс104 : 114Денвер Наггетс

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