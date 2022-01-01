Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
04 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс, которое состоится 04 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|04.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 114
|17.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 106
|01.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 117
|11.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 113
|30.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 118
|27.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 111
|06.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 89
|31.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 89
|19.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 113
|14.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 109 ОТ