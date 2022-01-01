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Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
04 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Атланта Хоукс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс, которое состоится 04 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
История личных встреч
04.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс123 : 114Портленд Трэйл Блэйзерс
17.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс112 : 106Атланта Хоукс
01.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс129 : 117Портленд Трэйл Блэйзерс
11.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс124 : 113Атланта Хоукс
30.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс98 : 118Портленд Трэйл Блэйзерс
27.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс120 : 111Атланта Хоукс
06.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс110 : 89Атланта Хоукс
31.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс104 : 89Портленд Трэйл Блэйзерс
19.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс97 : 113Портленд Трэйл Блэйзерс
14.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс104 : 109 ОТАтланта Хоукс

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