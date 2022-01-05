Атлетико Балеарес - Сельта 05 Января прямая трансляция
Стадион: Балеар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 4000
05 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Балеарес - Сельта, которое состоится 05 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Балеар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Балеарес
Пальма-де-Мальорка
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Ксавьер Кальм Санс
|Эдуардо Херман Коудет