Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 05.01.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 121
|12.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 101
|08.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 94
|18.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 109
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 107
|24.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 107
|27.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 87
|24.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 112
|03.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 111
|15.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 85