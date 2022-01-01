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Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 05.01.2022

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Кливленд Кавальерс Мемфис Гриззлиз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
21.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз132 : 121Кливленд Кавальерс
12.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс91 : 101Мемфис Гриззлиз
08.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз90 : 94Кливленд Кавальерс
18.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз113 : 109Кливленд Кавальерс
21.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс114 : 107Мемфис Гриззлиз
24.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс112 : 107Мемфис Гриззлиз
27.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз95 : 87Кливленд Кавальерс
24.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз89 : 112Кливленд Кавальерс
03.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс116 : 111Мемфис Гриззлиз
15.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз93 : 85Кливленд Кавальерс

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