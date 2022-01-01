Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 05.01.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Грег Попович
История личных встреч
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 112
|27.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 114
|27.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 110
|13.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 105
|23.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 117
|04.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 107
|20.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 83
|24.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 97
|25.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 108
|04.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 82