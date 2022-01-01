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Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 05.01.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Сан-Антонио Спёрс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАГрег Попович
История личных встреч
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс117 : 112Сан-Антонио Спёрс
27.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс119 : 114Торонто Рэпторс
27.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс106 : 110Торонто Рэпторс
13.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс104 : 105Сан-Антонио Спёрс
23.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс120 : 117Сан-Антонио Спёрс
04.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс125 : 107Торонто Рэпторс
20.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс86 : 83Сан-Антонио Спёрс
24.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс101 : 97Торонто Рэпторс
25.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс106 : 108Сан-Антонио Спёрс
04.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс110 : 82Торонто Рэпторс

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