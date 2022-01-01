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Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санз прямая трансляция 05.01.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
05 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Финикс Санз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санз, которое состоится 05 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
03.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз112 : 100Нью-Орлеан Пеликанс
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс114 : 132Финикс Санз
04.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс123 : 101Финикс Санз
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз111 : 86Нью-Орлеан Пеликанс
06.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс132 : 139Финикс Санз
22.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз121 : 124Нью-Орлеан Пеликанс
06.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз133 : 126 ОТНью-Орлеан Пеликанс
17.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс136 : 138 ОТФиникс Санз
02.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз116 : 130Нью-Орлеан Пеликанс
11.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс119 : 99Финикс Санз

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