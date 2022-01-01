Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санз прямая трансляция 05.01.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
05 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санз, которое состоится 05 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
|Монти Уильямс
История личных встреч
|03.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 100
|20.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 132
|04.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 101
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 86
|06.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 139
|22.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 124
|06.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 126 ОТ
|17.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 138 ОТ
|02.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 130
|11.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 99