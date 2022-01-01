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Сампдория - Кальяри 06 Января прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
06 января 2022, четверг. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия);
Сампдория Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Кальяри, которое состоится 06 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияВальтер Маццарри
История личных встреч
17.10.2021Италия - Серия АТур 8Кальяри3 : 1Сампдория
07.03.2021Италия - Серия АТур 26Сампдория2 : 2Кальяри
07.11.2020Италия - Серия АТур 7Кальяри2 : 0Сампдория
15.07.2020Италия - Серия АТур 33Сампдория3 : 0Кальяри
05.12.2019Кубок Италии4-й раундКальяри2 : 1Сампдория
02.12.2019Италия - Серия АТур 14Кальяри4 : 3Сампдория
24.02.2019Италия - Серия АТур 25Сампдория1 : 0Кальяри
26.09.2018Италия - Серия АТур 6Кальяри0 : 0Сампдория
29.04.2018Италия - Серия АТур 35Сампдория4 : 1Кальяри
09.12.2017Италия - Серия АТур 16Кальяри2 : 2Сампдория

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