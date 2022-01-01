Сампдория - Кальяри 06 Января прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
06 января 2022, четверг. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Кальяри, которое состоится 06 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 2
|07.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|05.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|02.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|4 : 3
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 0
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 0
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|4 : 1
|09.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 2