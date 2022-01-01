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Специя - Верона 06 Января прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
06 января 2022, четверг. 16:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Специя Верона

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Верона, которое состоится 06 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Верона
Верона
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
03.10.2021Италия - Серия АТур 7Верона4 : 0Специя
01.05.2021Италия - Серия АТур 34Верона1 : 1Специя
03.01.2021Италия - Серия АТур 15Специя0 : 1Верона
17.02.2019Италия - Серия BСерия B. Тур 24Специя1 : 2Верона
25.09.2018Италия - Серия BСерия B. Тур 5Верона2 : 1Специя
04.04.2017Италия - Серия BСерия B. Тур 34Верона0 : 1Специя
05.11.2016Италия - Серия BСерия B. Тур 13Специя1 : 4Верона

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