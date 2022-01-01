Специя - Верона 06 Января прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
06 января 2022, четверг. 16:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Верона, которое состоится 06 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Верона
Верона
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Игор Тудор
История личных встреч
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 7
|4 : 0
|01.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 1
|17.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 24
|1 : 2
|25.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 5
|2 : 1
|04.04.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 34
|0 : 1
|05.11.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 13
|1 : 4