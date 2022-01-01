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Фиорентина - Удинезе 06 Января прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
06 января 2022, четверг. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Фиорентина Удинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Удинезе, которое состоится 06 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Удинезе
Удине
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияГабриэле Чоффи
История личных встреч
26.09.2021Италия - Серия АТур 6Удинезе0 : 1Фиорентина
28.02.2021Италия - Серия АТур 24Удинезе1 : 0Фиорентина
25.11.2020Кубок Италии4-й раундУдинезе0 : 1 ДВФиорентина
25.10.2020Италия - Серия АТур 5Фиорентина3 : 2Удинезе
08.03.2020Италия - Серия АТур 26Удинезе0 : 0Фиорентина
06.10.2019Италия - Серия АТур 7Фиорентина1 : 0Удинезе
03.02.2019Италия - Серия АТур 22Удинезе1 : 1Фиорентина
02.09.2018Италия - Серия АТур 3Фиорентина1 : 0Удинезе
03.04.2018Италия - Серия АТур 27Удинезе0 : 2Фиорентина
15.10.2017Италия - Серия АТур 8Фиорентина2 : 1Удинезе

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