Фиорентина - Удинезе 06 Января прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
06 января 2022, четверг. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Удинезе, которое состоится 06 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 1
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 0
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|0 : 1 ДВ
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 0
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|03.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
|15.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 1