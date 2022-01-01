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Бордо - Марсель 07 Января прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
07 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Бордо Марсель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Марсель, которое состоится 07 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
15.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 Марсель2 : 2Бордо
14.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Бордо0 : 0Марсель
17.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Марсель3 : 1Бордо
02.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Бордо0 : 0Марсель
08.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Марсель3 : 1Бордо
05.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 Бордо2 : 0Марсель
05.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Марсель1 : 0Бордо
18.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Марсель1 : 0Бордо
19.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Бордо1 : 1Марсель
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Бордо1 : 1Марсель

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