Бордо - Марсель 07 Января прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
07 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Марсель, которое состоится 07 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 2
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|17.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|02.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 0
|08.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 1
|05.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 0
|05.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 0
|18.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 0
|19.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 1
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1