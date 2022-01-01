Баффало Сэйбрз - Сан-Хосе Шаркс 07 Января прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Боб Бугнер
История личных встреч
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|28.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|27.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3