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Баффало Сэйбрз - Сан-Хосе Шаркс 07 Января прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Сан-Хосе Шаркс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
СШАДон Гранато
КанадаБоб Бугнер
История личных встреч
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 3Баффало Сэйбрз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4Баффало Сэйбрз
28.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТСан-Хосе Шаркс
19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 1Баффало Сэйбрз
28.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Сан-Хосе Шаркс
13.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2Баффало Сэйбрз
15.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 1Баффало Сэйбрз
08.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
27.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Баффало Сэйбрз

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