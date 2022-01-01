Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс 07 Января прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Брэд Ларсен
История личных встреч
|01.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|21.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1