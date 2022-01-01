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Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс 07 Января прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Коламбус Блю Джекетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаБрэд Ларсен
История личных встреч
01.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 БКоламбус Блю Джекетс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 0Нью-Джерси Дэвилз
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2 БКоламбус Блю Джекетс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
23.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз0 : 3Коламбус Блю Джекетс
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 1Нью-Джерси Дэвилз
21.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Коламбус Блю Джекетс
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 1Нью-Джерси Дэвилз

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