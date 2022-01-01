Свернуть список

Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс 07 Января прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
07 января 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Чикаго Блэкхоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 07 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаДерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1Аризона Койотс
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 БЧикаго Блэкхоукс
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Чикаго Блэкхоукс
09.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 БАризона Койотс
27.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 0Чикаго Блэкхоукс
12.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 1Аризона Койотс
19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Аризона Койотс
13.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Аризона Койотс
22.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Чикаго Блэкхоукс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close