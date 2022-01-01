Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс 07 Января прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
07 января 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 07 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|27.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|12.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|11.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|22.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4