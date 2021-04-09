Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 07.01.2022
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
07 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 07 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Монти Уильямс
|Тайрон Лю
История личных встреч
|14.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 95
|01.07.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|103 : 130
|29.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|102 : 116
|27.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|80 : 84
|25.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|106 : 92
|23.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|104 : 103
|20.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|120 : 114
|29.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 101
|09.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 103
|04.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 112