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Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 07.01.2022

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
07 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 07 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
СШАТайрон Лю
История личных встреч
14.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс111 : 95Финикс Санз
01.07.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс103 : 130Финикс Санз
29.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз102 : 116Лос-Анджелес Клипперс
27.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс80 : 84Финикс Санз
25.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Клипперс106 : 92Финикс Санз
23.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз104 : 103Лос-Анджелес Клипперс
20.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Запад Финикс Санз120 : 114Лос-Анджелес Клипперс
29.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз109 : 101Лос-Анджелес Клипперс
09.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс113 : 103Финикс Санз
04.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз107 : 112Лос-Анджелес Клипперс

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