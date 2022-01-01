Лестер Сити - Уотфорд 08 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
08 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Уотфорд, которое состоится 08 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|4 : 2
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 1
|06.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 0
|19.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 1