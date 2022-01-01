Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
08 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 08 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|04.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 104
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 141
|13.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 110
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 104
|26.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 123
|17.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 112
|16.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 105
|03.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 110
|12.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 86
|24.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 125