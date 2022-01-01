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Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
08 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Кливленд Кавальерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 08 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
04.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс107 : 104Портленд Трэйл Блэйзерс
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс105 : 141Портленд Трэйл Блэйзерс
13.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс129 : 110Кливленд Кавальерс
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс110 : 104Портленд Трэйл Блэйзерс
26.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс110 : 123Портленд Трэйл Блэйзерс
17.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс129 : 112Кливленд Кавальерс
16.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс113 : 105Кливленд Кавальерс
03.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс127 : 110Портленд Трэйл Блэйзерс
12.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс102 : 86Кливленд Кавальерс
24.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс137 : 125Портленд Трэйл Блэйзерс

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