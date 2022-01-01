Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
08 января 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз, которое состоится 08 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
История личных встреч
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 114
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 115
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 124
|30.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 115
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 97
|29.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 101
|14.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 118
|04.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 117
|24.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 112
|12.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 104