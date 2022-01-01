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Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
08 января 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Сакраменто Кингз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз, которое состоится 08 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
История личных встреч
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз119 : 114Денвер Наггетс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз125 : 115Денвер Наггетс
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс122 : 124Сакраменто Кингз
30.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс120 : 115Сакраменто Кингз
01.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз100 : 97Денвер Наггетс
29.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз94 : 101Денвер Наггетс
14.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс120 : 118Сакраменто Кингз
04.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз113 : 117Денвер Наггетс
24.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс126 : 112Сакраменто Кингз
12.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс130 : 104Сакраменто Кингз

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