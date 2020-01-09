Севилья - Хетафе 09 Января прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
09 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Хетафе, которое состоится 09 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|23.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 0
|12.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|23.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 3
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 0
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|16.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 2
|28.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 1
|27.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 1
|05.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1