Осасуна - Кадис 09 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
09 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Кадис, которое состоится 09 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Альваро Сервера
История личных встреч
|29.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 3
|11.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|3 : 2
|12.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 2
|19.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 39
|0 : 0
|06.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 20
|2 : 1
|03.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|1 : 0
|07.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|0 : 2
|20.09.2017
|Кубок Испании
|3-й раунд
|1 : 0