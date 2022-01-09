Тоттенхэм Хотспур - Моркам 09 Января прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Моркам, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Моркам
Моркам
Главные тренеры
|Стивен Робинсон