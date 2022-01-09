Герта - Кёльн 09 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
09 января 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Кёльн, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Тайфун Коркут
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 5
|29.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 4
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 1
|26.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 2
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 2
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 1