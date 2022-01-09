Брест - Ницца 09 Января прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
09 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ницца, которое состоится 09 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|3 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|21.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 2
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|02.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 2
|15.09.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|4 : 2
|15.01.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|27.08.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 0
|07.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 0