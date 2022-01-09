Нант - Монако 09 Января прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
09 января 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 09 Января 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Нико Ковач
История личных встреч
|06.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 1
|25.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|16.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|11.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 3
|07.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 0
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|4 : 0
|20.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 1