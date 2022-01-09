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Нант - Монако 09 Января прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
09 января 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Нант Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 09 Января 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
06.08.2021Франция - Лига 1Тур 1Монако1 : 1Нант
31.01.2021Франция - Лига 1Тур 22Нант1 : 2Монако
13.09.2020Франция - Лига 1Тур 3Монако2 : 1Нант
25.10.2019Франция - Лига 1Тур 11Нант0 : 1Монако
16.02.2019Франция - Лига 1Тур 25Монако1 : 0Нант
11.08.2018Франция - Лига 1Тур 1Нант1 : 3Монако
07.04.2018Франция - Лига 1Тур 32Монако2 : 1Нант
29.11.2017Франция - Лига 1Тур 15Нант1 : 0Монако
05.03.2017Франция - Лига 1Тур 28Монако4 : 0Нант
20.08.2016Франция - Лига 1Тур 2Нант0 : 1Монако

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