Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 09.01.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 5, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
09 января 2022, воскресенье. 14:30 МСК
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13:35
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени.