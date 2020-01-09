Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 09.01.2022

13:35

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени.