Сенегал - Зимбабве 10 Января прямая трансляция
Стадион: Бафусам (Бафусам, Камерун), вместимость: 20000
10 января 2022, понедельник. 16:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Зимбабве, которое состоится 10 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бафусам (Бафусам, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
Зимбабве
Главные тренеры
|Алиу Сиссе
|Норман Мапеза
История личных встреч
|19.01.2017
|Кубок африканских наций
|Группа B. Тур 2
|2 : 0