Марокко - Гана 10 Января прямая трансляция
Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
10 января 2022, понедельник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Гана, которое состоится 10 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко
Гана
Главные тренеры
|Вахид Халилходжич
|Милован Райевац
История личных встреч
|08.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|28.01.2008
|Кубок африканских наций
|Группа A. Тур 3
|2 : 0