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Марокко - Гана 10 Января прямая трансляция

Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
10 января 2022, понедельник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур
Марокко Гана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Гана, которое состоится 10 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко
Гана
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаВахид Халилходжич
СербияМилован Райевац
История личных встреч
08.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Марокко1 : 0Гана
28.01.2008Кубок африканских нацийГруппа A. Тур 3Гана2 : 0Марокко

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