Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 10.01.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
10 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 10 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
|Очки
|1
|раз
|Горан Драгич
0
|3
|лёг
|О Джи Ануноби
12
|4
|лёг
|Скотти Барнс
7
|5
|фор
|Прешес Ачиува
6
|9
|фор
|Ди Джей Уилсон
0
|11
|фор
|Джастин Шампани
0
|13
|защ
|Дэвид Джонсон
0
|14
|лёг
|Святослав Михайлюк
7
|17
|защ
|Исаак Бонга
0
|18
|фор
|Юта Ватанабэ
0
|22
|защ
|Малачи Флинн
0
|23
|раз
|Фред Ванвлит
32
|24
|фор
|Кем Берч
6
|25
|фор
|Крис Буше
6
|33
|защ
|Гари Трент-мл.
0
|43
|фор
|Паскаль Сиакам
29
|45
|защ
|Далано Бэнтон
0
|Очки
|0
|защ
|Диди Лозада
0
|1
|фор
|Зайон Уильямсон
0
|2
|раз
|Джаред Харпер
0
|3
|защ
|Джош Харт
0
|4
|защ
|Девонте Грэм
11
|5
|фор
|Херберт Джонс
13
|6
|защ
|Никил Александер-Уолкер
11
|8
|фор
|Наджи Маршалл
2
|9
|цен
|Вилли Эрнангомес
0
|10
|цен
|Джексон Хэйс
3
|12
|лёг
|Гэри Кларк
5
|13
|защ
|Кайра Льюис
0
|14
|лёг
|Брэндон Ингрэм
22
|15
|защ
|Хосе Альварадо
6
|17
|цен
|Йонас Валанчюнас
20
|25
|защ
|Трей Мёрфи
0
|31
|защ
|Томаш Саторански
0
|41
|защ
|Гарретт Темпл
8
|44
|Feron Hunt
0
Главные тренеры
|Ник Нёрс
История личных встреч
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 116
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 113
|09.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 122
|23.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 122
|09.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 127
|13.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 126
|16.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 125
|10.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 118
|09.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 94
|01.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 106 ОТ