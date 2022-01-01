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Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 10.01.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
10 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Нью-Орлеан Пеликанс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 10 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Очки
1СловенияразГоран Драгич
0
3ВеликобританиялёгО Джи Ануноби
12
4СШАлёгСкотти Барнс
7
5НигерияфорПрешес Ачиува
6
9СШАфорДи Джей Уилсон
0
11СШАфорДжастин Шампани
0
13СШАзащДэвид Джонсон
0
14УкраиналёгСвятослав Михайлюк
7
17ГерманиязащИсаак Бонга
0
18ЯпонияфорЮта Ватанабэ
0
22СШАзащМалачи Флинн
0
23СШАразФред Ванвлит
32
24КанадафорКем Берч
6
25КанадафорКрис Буше
6
33СШАзащГари Трент-мл.
0
43КамерунфорПаскаль Сиакам
29
45КанадазащДалано Бэнтон
0
Очки
0БразилиязащДиди Лозада
0
1СШАфорЗайон Уильямсон
0
2СШАразДжаред Харпер
0
3СШАзащДжош Харт
0
4СШАзащДевонте Грэм
11
5СШАфорХерберт Джонс
13
6КанадазащНикил Александер-Уолкер
11
8СШАфорНаджи Маршалл
2
9ИспанияценВилли Эрнангомес
0
10СШАценДжексон Хэйс
3
12СШАлёгГэри Кларк
5
13СШАзащКайра Льюис
0
14СШАлёгБрэндон Ингрэм
22
15СШАзащХосе Альварадо
6
17ЛитваценЙонас Валанчюнас
20
25СШАзащТрей Мёрфи
0
31ЧехиязащТомаш Саторански
0
41СШАзащГарретт Темпл
8
44СШАFeron Hunt
0
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
История личных встреч
03.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс120 : 116Торонто Рэпторс
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс99 : 113Нью-Орлеан Пеликанс
09.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс104 : 122Торонто Рэпторс
23.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс130 : 122Нью-Орлеан Пеликанс
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс104 : 127Торонто Рэпторс
13.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 126Нью-Орлеан Пеликанс
16.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс116 : 125Торонто Рэпторс
10.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс122 : 118Нью-Орлеан Пеликанс
09.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс87 : 94Торонто Рэпторс
01.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс108 : 106 ОТНью-Орлеан Пеликанс

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