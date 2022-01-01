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Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 10.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
10 января 2022, понедельник. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 10 Января 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Очки
0СШАразРасселл Уэстбрук
2
1СШАфорТревор Ариза
3
2СШАзащУэйн Эллингтон
0
3СШАфорЭнтони Дэвис
0
5СШАзащТэйлен Хортон-Такер
8
6СШАлёгЛеброн Джеймс
17
7СШАлёгКармело Энтони
0
9СШАзащКент Бэйзмор
0
10СШАценДеандре Джордан
0
11СШАзащМалик Монк
3
12СШАзащКендрик Нанн
0
14СШАфорСтэнли Джонсон
2
15СШАзащОстин Ривз
2
20СШАзащЭйвери Брэдли
0
30СШАфорДжей Хафф
0
39СШАценДуайт Ховард
0
40СШАзащМейсон Джонс
0
Очки
0СШАзащДе'Энтони Мелтон
1
1СШАзащКайл Андерсон
2
2СШАфорКсавьер Тиллман
2
3СШАразТайрелл Терри
0
4Новая ЗеландияценСтивен Адамс
0
5ГаитизащИв Пон
0
7ИспанияфорСанти Альдама
0
8СШАлёгЗайари Уильямс
0
10СШАJon Teske
0
12СШАразДжа Морант
4
13СШАфорДжарен Джексон
7
15СШАфорБрэндон Кларк
2
20СШАXavier Sneed
0
21СШАзащТайас Джонс
3
22СШАлёгДесмонд Бейн
13
23СШАзащДжарретт Калвер
0
24КанадафорДиллон Брукс
0
33СШАразДакота Матиас
0
35ФранцияфорКиллиан Тийе
0
46СШАзащДжон Кончар
6
55СШАзащДакуан Джеффрис
0
Главные тренеры
СШАФрэнк Вогель
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
30.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз104 : 99Лос-Анджелес Лейкерс
10.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз108 : 95Лос-Анджелес Лейкерс
25.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс121 : 118Мемфис Гриззлиз
13.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс115 : 105Мемфис Гриззлиз
06.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз92 : 94Лос-Анджелес Лейкерс
04.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз94 : 108Лос-Анджелес Лейкерс
01.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз105 : 88Лос-Анджелес Лейкерс
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс117 : 105Мемфис Гриззлиз
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз108 : 109Лос-Анджелес Лейкерс
30.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс120 : 91Мемфис Гриззлиз

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