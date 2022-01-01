Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 10.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
10 января 2022, понедельник. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 10 Января 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
|Очки
|0
|раз
|Расселл Уэстбрук
2
|1
|фор
|Тревор Ариза
3
|2
|защ
|Уэйн Эллингтон
0
|3
|фор
|Энтони Дэвис
0
|5
|защ
|Тэйлен Хортон-Такер
8
|6
|лёг
|Леброн Джеймс
17
|7
|лёг
|Кармело Энтони
0
|9
|защ
|Кент Бэйзмор
0
|10
|цен
|Деандре Джордан
0
|11
|защ
|Малик Монк
3
|12
|защ
|Кендрик Нанн
0
|14
|фор
|Стэнли Джонсон
2
|15
|защ
|Остин Ривз
2
|20
|защ
|Эйвери Брэдли
0
|30
|фор
|Джей Хафф
0
|39
|цен
|Дуайт Ховард
0
|40
|защ
|Мейсон Джонс
0
|Очки
|0
|защ
|Де'Энтони Мелтон
1
|1
|защ
|Кайл Андерсон
2
|2
|фор
|Ксавьер Тиллман
2
|3
|раз
|Тайрелл Терри
0
|4
|цен
|Стивен Адамс
0
|5
|защ
|Ив Пон
0
|7
|фор
|Санти Альдама
0
|8
|лёг
|Зайари Уильямс
0
|10
|Jon Teske
0
|12
|раз
|Джа Морант
4
|13
|фор
|Джарен Джексон
7
|15
|фор
|Брэндон Кларк
2
|20
|Xavier Sneed
0
|21
|защ
|Тайас Джонс
3
|22
|лёг
|Десмонд Бейн
13
|23
|защ
|Джарретт Калвер
0
|24
|фор
|Диллон Брукс
0
|33
|раз
|Дакота Матиас
0
|35
|фор
|Киллиан Тийе
0
|46
|защ
|Джон Кончар
6
|55
|защ
|Дакуан Джеффрис
0
Главные тренеры
|Фрэнк Вогель
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|30.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 99
|10.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 95
|25.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 118
|13.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 105
|06.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 94
|04.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 108
|01.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 88
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 105
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 109
|30.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 91