Нигерия - Египет 11 Января прямая трансляция
Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
11 января 2022, вторник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Бакари Папа Гассама (Банжул, Гамбия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Египет, которое состоится 11 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Египет
Главные тренеры
|Августин Оуэн Эгуавон
|Карлуш Мануэл Бриту Леал Куэйруш
История личных встреч
|26.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.04.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2012
|3 : 2
|12.01.2010
|Кубок африканских наций
|Группа C. Тур 1
|3 : 1