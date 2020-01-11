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Нигерия - Египет 11 Января прямая трансляция

Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
11 января 2022, вторник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Бакари Папа Гассама (Банжул, Гамбия);
Нигерия Египет

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Египет, которое состоится 11 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Египет
Главные тренеры
НигерияАвгустин Оуэн Эгуавон
ПортугалияКарлуш Мануэл Бриту Леал Куэйруш
История личных встреч
26.03.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нигерия1 : 0Египет
12.04.2012Товарищеские матчи (сборные)Апрель 2012Египет3 : 2Нигерия
12.01.2010Кубок африканских нацийГруппа C. Тур 1Египет3 : 1Нигерия

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