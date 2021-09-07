Судан - Гвинея-Бисау 11 Января прямая трансляция
Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
11 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Исса Си (Сенегал);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Судан - Гвинея-Бисау, которое состоится 11 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Судан
Гвинея-Бисау
Главные тренеры
|Басиру Канде
История личных встреч
|15.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа I. Тур 6
|0 : 0
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа I. Тур 2
|2 : 4