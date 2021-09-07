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Судан - Гвинея-Бисау 11 Января прямая трансляция

Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
11 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Исса Си (Сенегал);
Судан Гвинея-Бисау

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Судан - Гвинея-Бисау, которое состоится 11 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Судан
Гвинея-Бисау
Главные тренеры
Гвинея-БисауБасиру Канде
История личных встреч
15.11.2021ЧМ-2022 - АфрикаГруппа I. Тур 6Гвинея-Бисау0 : 0Судан
07.09.2021ЧМ-2022 - АфрикаГруппа I. Тур 2Судан2 : 4Гвинея-Бисау

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