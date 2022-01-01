Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс прямая трансляция 11.01.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс
Милуоки
|Очки
|0
|лёг
|Майлс Бриджес
15
|2
|раз
|Ламело Болл
21
|3
|защ
|Терри Розир
27
|5
|защ
|Джеймс Букнайт
0
|6
|фор
|Джален Макдэниелс
3
|10
|защ
|Иш Смит
0
|11
|фор
|Коди Мартин
8
|12
|лёг
|Келли Убре
0
|14
|цен
|Ник Ричардс
0
|16
|защ
|Скотти Льюис
0
|20
|лёг
|Гордон Хэйворд
14
|21
|фор
|Джей Ти Тор
0
|22
|фор
|Вернон Кэри
0
|23
|фор
|Кай Джонс
0
|24
|цен
|Мэйсон Пламли
6
|25
|фор
|Пи Джей Вашингтон
5
|98
|лёг
|Арнольдас Кулбока
0
|Очки
|0
|защ
|Донте Дивинченцо
2
|3
|раз
|Джордж Хилл
0
|5
|фор
|Родни Худ
6
|6
|раз
|Javonte Smart
0
|7
|защ
|Грейсон Аллен
0
|9
|фор
|Бобби Портис
5
|11
|цен
|Брук Лопес
0
|12
|защ
|Лэнгстон Гэллоуэй
0
|13
|фор
|Джордан Нвора
18
|15
|защ
|Джефф Даутин
0
|21
|раз
|Джру Холидэй
0
|22
|лёг
|Крис Миддлтон
27
|23
|защ
|Уэсли Мэттьюз
11
|24
|лёг
|Пэт Коннотон
0
|34
|фор
|Яннис Адетокунбо
24
|35
|цен
|Люк Корнет
0
|37
|лёг
|Шеми Оджелей
0
|43
|лёг
|Таннасис Адетокунбо
0
|54
|фор
|Александр Мамукелашвили
2
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|09.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 106
|02.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 125
|28.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 114
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 127
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|01.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 93
|24.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 116
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 96
|10.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 114
|26.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 99