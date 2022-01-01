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Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс прямая трансляция 11.01.2022

Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс
Милуоки
Очки
0СШАлёгМайлс Бриджес
15
2СШАразЛамело Болл
21
3СШАзащТерри Розир
27
5СШАзащДжеймс Букнайт
0
6СШАфорДжален Макдэниелс
3
10СШАзащИш Смит
0
11СШАфорКоди Мартин
8
12СШАлёгКелли Убре
0
14ЯмайкаценНик Ричардс
0
16СШАзащСкотти Льюис
0
20СШАлёгГордон Хэйворд
14
21СШАфорДжей Ти Тор
0
22СШАфорВернон Кэри
0
23Багамские островафорКай Джонс
0
24СШАценМэйсон Пламли
6
25СШАфорПи Джей Вашингтон
5
98ЛитвалёгАрнольдас Кулбока
0
Очки
0СШАзащДонте Дивинченцо
2
3СШАразДжордж Хилл
0
5СШАфорРодни Худ
6
6СШАразJavonte Smart
0
7СШАзащГрейсон Аллен
0
9СШАфорБобби Портис
5
11СШАценБрук Лопес
0
12СШАзащЛэнгстон Гэллоуэй
0
13НигерияфорДжордан Нвора
18
15СШАзащДжефф Даутин
0
21СШАразДжру Холидэй
0
22СШАлёгКрис Миддлтон
27
23СШАзащУэсли Мэттьюз
11
24СШАлёгПэт Коннотон
0
34ГрецияфорЯннис Адетокунбо
24
35СШАценЛюк Корнет
0
37СШАлёгШеми Оджелей
0
43ГрециялёгТаннасис Адетокунбо
0
54ГрузияфорАлександр Мамукелашвили
2
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
СШАМайк Буденхольцер
История личных встреч
09.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс114 : 106Милуоки Бакс
02.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс127 : 125Шарлотт Хорнетс
28.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс104 : 114Милуоки Бакс
10.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс119 : 127Шарлотт Хорнетс
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс126 : 114Милуоки Бакс
01.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс85 : 93Милуоки Бакс
24.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс103 : 116Милуоки Бакс
01.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс137 : 96Шарлотт Хорнетс
10.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс131 : 114Шарлотт Хорнетс
26.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс108 : 99Шарлотт Хорнетс

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