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Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 11.01.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
11 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Сан-Антонио Спёрс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Очки
1СШАфорОби Топпин
2
2СШАзащМайлз Макбрайд
0
3СШАфорНерленс Ноэль
0
4СШАзащДеррик Роуз
0
5СШАзащИммануэль Куикли
7
6СШАзащКвентин Гримс
4
8СШАразКемба Уокер
0
9КанадазащАр Джей Барретт
24
13ФранциязащЭван Фурнье
18
18СШАзащАлек Бёркс
10
20СШАлёгКевин Нокс
0
21СШАзащДэмиэн Дотсон
0
23СШАценМитчелл Робинсон
11
30СШАфорДжулиус Рэндл
2
31СШАразМэтт Муни
0
45СШАценДжерико Симс
0
51СШАразРайан Арчидиаконоу
0
67СШАфорТадж Гибсон
4
91ХорватияфорЛука Саманич
0
Очки
1СШАзащЛонни Уокер
15
3СШАзащКелдон Джонсон
0
4СШАзащДеррик Уайт
0
5СШАразДеджанте Мюррей
24
7СШАзащБрин Форбс
5
11КанадазащДжошуа Примо
10
14СШАфорДрю Ойбанкс
4
15СШАзащДжо Уискэмп
0
16СШАзащДжейлен Моррис
0
17СШАлёгДуг Макдермотт
0
18СШАфорДевонте Кейкок
2
23СШАфорЗак Коллинс
0
24СШАзащДевин Васселл
0
25АвстрияценЯкоб Пёлтль
10
28СШАзащТайлер Джонсон
0
30СШАфорТаддеус Янг
0
31СШАфорКейта Бэйтс-Диоп
4
33СШАзащТре Джонс
0
34АвстралияценДжок Ландейл
0
35СШАлёгЭнтони Лэмб
0
Главные тренеры
СШАТом Тибодо
СШАГрег Попович
История личных встреч
08.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс109 : 121Нью-Йорк Никс
14.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс102 : 98Сан-Антонио Спёрс
03.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс119 : 93Нью-Йорк Никс
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс104 : 111Сан-Антонио Спёрс
24.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс120 : 111Нью-Йорк Никс
16.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс109 : 83Нью-Йорк Никс
25.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс130 : 118Сан-Антонио Спёрс
03.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс91 : 100Сан-Антонио Спёрс
29.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс119 : 107Нью-Йорк Никс
26.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс106 : 98Нью-Йорк Никс

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