Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 11.01.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
11 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
|Очки
|1
|фор
|Оби Топпин
2
|2
|защ
|Майлз Макбрайд
0
|3
|фор
|Нерленс Ноэль
0
|4
|защ
|Деррик Роуз
0
|5
|защ
|Иммануэль Куикли
7
|6
|защ
|Квентин Гримс
4
|8
|раз
|Кемба Уокер
0
|9
|защ
|Ар Джей Барретт
24
|13
|защ
|Эван Фурнье
18
|18
|защ
|Алек Бёркс
10
|20
|лёг
|Кевин Нокс
0
|21
|защ
|Дэмиэн Дотсон
0
|23
|цен
|Митчелл Робинсон
11
|30
|фор
|Джулиус Рэндл
2
|31
|раз
|Мэтт Муни
0
|45
|цен
|Джерико Симс
0
|51
|раз
|Райан Арчидиаконоу
0
|67
|фор
|Тадж Гибсон
4
|91
|фор
|Лука Саманич
0
|Очки
|1
|защ
|Лонни Уокер
15
|3
|защ
|Келдон Джонсон
0
|4
|защ
|Деррик Уайт
0
|5
|раз
|Деджанте Мюррей
24
|7
|защ
|Брин Форбс
5
|11
|защ
|Джошуа Примо
10
|14
|фор
|Дрю Ойбанкс
4
|15
|защ
|Джо Уискэмп
0
|16
|защ
|Джейлен Моррис
0
|17
|лёг
|Дуг Макдермотт
0
|18
|фор
|Девонте Кейкок
2
|23
|фор
|Зак Коллинс
0
|24
|защ
|Девин Васселл
0
|25
|цен
|Якоб Пёлтль
10
|28
|защ
|Тайлер Джонсон
0
|30
|фор
|Таддеус Янг
0
|31
|фор
|Кейта Бэйтс-Диоп
4
|33
|защ
|Тре Джонс
0
|34
|цен
|Джок Ландейл
0
|35
|лёг
|Энтони Лэмб
0
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Грег Попович
История личных встреч
|08.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 121
|14.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 98
|03.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 93
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 111
|24.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 111
|16.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 83
|25.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 118
|03.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 100
|29.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 107
|26.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 98