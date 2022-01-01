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Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс 12 Января прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
12 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
КанадаДерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4Чикаго Блэкхоукс
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 2Чикаго Блэкхоукс
24.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 6 БЧикаго Блэкхоукс
14.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
12.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 6Коламбус Блю Джекетс
01.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Коламбус Блю Джекетс
30.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2Коламбус Блю Джекетс
30.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 БЧикаго Блэкхоукс
19.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс

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