Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс 12 Января прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
12 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Брэд Ларсен
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|13.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|24.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|14.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|01.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|30.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|30.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|19.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ