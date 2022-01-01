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Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингз 12 Января прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
12 января 2022, среда. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс Детройт Ред Уингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 12 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
КанадаБоб Бугнер
СШАДжефф Блэшилл
История личных встреч
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 2Сан-Хосе Шаркс
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 0Сан-Хосе Шаркс
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 БДетройт Ред Уингз
26.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3Детройт Ред Уингз
24.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Сан-Хосе Шаркс
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 3Детройт Ред Уингз
01.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1 БСан-Хосе Шаркс
08.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 3Детройт Ред Уингз
23.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 0Сан-Хосе Шаркс
08.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2Детройт Ред Уингз

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