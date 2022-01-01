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Торонто Рэпторс - Финикс Санз прямая трансляция 12.01.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
12 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Финикс Санз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Финикс Санз, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
27.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс100 : 104Финикс Санз
07.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз123 : 115Торонто Рэпторс
04.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз114 : 123Торонто Рэпторс
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс118 : 101Финикс Санз
18.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс111 : 109Финикс Санз
03.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз98 : 107Торонто Рэпторс
14.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз109 : 115Торонто Рэпторс
06.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс126 : 113Финикс Санз
23.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс103 : 115Финикс Санз
30.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз99 : 91Торонто Рэпторс

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