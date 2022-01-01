Торонто Рэпторс - Финикс Санз прямая трансляция 12.01.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
12 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Финикс Санз, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Монти Уильямс
История личных встреч
|27.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 104
|07.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 115
|04.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 123
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 101
|18.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 109
|03.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 107
|14.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|06.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 113
|23.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 115
|30.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 91