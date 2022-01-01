Мемфис Гриззлиз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 12.01.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
12 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 12 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
|Стив Керр
История личных встреч
|24.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 104
|29.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 104
|22.05.2021
|НБА - плей-офф
|Квалификация
|112 : 117
|16.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 101
|21.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 103
|20.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 116
|13.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 102
|10.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 110
|20.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 114
|11.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 117