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Мемфис Гриззлиз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 12.01.2022

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
12 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 12 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАТейлор Дженкинс
СШАСтив Керр
История личных встреч
24.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз113 : 104Мемфис Гриззлиз
29.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз101 : 104Мемфис Гриззлиз
22.05.2021 НБА - плей-офф Квалификация Голден Стэйт Уорриорз112 : 117Мемфис Гриззлиз
16.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз113 : 101Мемфис Гриззлиз
21.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз111 : 103Голден Стэйт Уорриорз
20.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз103 : 116Голден Стэйт Уорриорз
13.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз122 : 102Голден Стэйт Уорриорз
10.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз102 : 110Мемфис Гриззлиз
20.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз95 : 114Голден Стэйт Уорриорз
11.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз132 : 117Голден Стэйт Уорриорз

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