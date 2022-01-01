Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
13 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 13 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Фрэнк Вогель
История личных встреч
|05.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 114
|01.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 117
|27.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 141
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 110
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 115
|04.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 120
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 136
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 129
|16.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 97
|25.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 106