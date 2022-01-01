Чикаго Буллз - Бруклин Нетс прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
13 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Бруклин Нетс, которое состоится 13 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Билли Донован
|Стив Нэш
История личных встреч
|05.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 111
|09.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 95
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 91
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|04.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 107
|08.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 107
|01.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 118
|17.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 117
|09.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 125
|30.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 117