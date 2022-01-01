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Чикаго Буллз - Бруклин Нетс прямая трансляция 13.01.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
13 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Бруклин Нетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Бруклин Нетс, которое состоится 13 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАБилли Донован
КанадаСтив Нэш
История личных встреч
05.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс107 : 111Чикаго Буллз
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз118 : 95Бруклин Нетс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс105 : 91Чикаго Буллз
12.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз107 : 115Бруклин Нетс
04.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз115 : 107Бруклин Нетс
08.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс110 : 107Чикаго Буллз
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс133 : 118Чикаго Буллз
17.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз111 : 117Бруклин Нетс
09.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс106 : 125Чикаго Буллз
30.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс122 : 117Чикаго Буллз

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