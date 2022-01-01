Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
13 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс
Даллас
|Очки
|1
|фор
|Оби Топпин
0
|2
|защ
|Майлз Макбрайд
0
|3
|фор
|Нерленс Ноэль
0
|4
|защ
|Деррик Роуз
0
|5
|защ
|Иммануэль Куикли
2
|6
|защ
|Квентин Гримс
6
|8
|раз
|Кемба Уокер
0
|9
|защ
|Ар Джей Барретт
22
|13
|защ
|Эван Фурнье
11
|18
|защ
|Алек Бёркс
10
|20
|лёг
|Кевин Нокс
0
|23
|цен
|Митчелл Робинсон
14
|30
|фор
|Джулиус Рэндл
14
|45
|цен
|Джерико Симс
0
|51
|раз
|Райан Арчидиаконоу
0
|67
|фор
|Тадж Гибсон
0
|91
|фор
|Лука Саманич
0
|Очки
|0
|защ
|Стерлинг Браун
5
|1
|лёг
|Тео Пинсон
0
|2
|раз
|Айзея Томас
0
|3
|защ
|Трэй Бёрк
0
|6
|фор
|Кристапс Порзингис
0
|7
|фор
|Дуайт Пауэлл
2
|8
|защ
|Джош Грин
1
|9
|цен
|Мозес Браун
0
|10
|лёг
|Дориан Финни-Смит
7
|11
|защ
|Тим Хардуэй-младший
8
|13
|защ
|Джейлен Брансон
12
|21
|защ
|Франк Нтиликина
0
|25
|лёг
|Реджи Баллок
3
|32
|фор
|Маркис Крисс
3
|33
|цен
|Уилли Коли-Стайн
0
|42
|фор
|Максимилиан Клебер
6
|51
|цен
|Бобан Марьянович
0
|77
|защ
|Лука Дончич
17
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|17.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 117
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 99
|15.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 103
|09.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 106
|31.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 114
|03.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 118
|14.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 110
|08.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 100
|26.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 95
|15.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 77