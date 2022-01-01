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Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс прямая трансляция 13.01.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
13 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Даллас Маверикс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс
Даллас
Очки
1СШАфорОби Топпин
0
2СШАзащМайлз Макбрайд
0
3СШАфорНерленс Ноэль
0
4СШАзащДеррик Роуз
0
5СШАзащИммануэль Куикли
2
6СШАзащКвентин Гримс
6
8СШАразКемба Уокер
0
9КанадазащАр Джей Барретт
22
13ФранциязащЭван Фурнье
11
18СШАзащАлек Бёркс
10
20СШАлёгКевин Нокс
0
23СШАценМитчелл Робинсон
14
30СШАфорДжулиус Рэндл
14
45СШАценДжерико Симс
0
51СШАразРайан Арчидиаконоу
0
67СШАфорТадж Гибсон
0
91ХорватияфорЛука Саманич
0
Очки
0СШАзащСтерлинг Браун
5
1СШАлёгТео Пинсон
0
2СШАразАйзея Томас
0
3СШАзащТрэй Бёрк
0
6ЛатвияфорКристапс Порзингис
0
7КанадафорДуайт Пауэлл
2
8АвстралиязащДжош Грин
1
9СШАценМозес Браун
0
10СШАлёгДориан Финни-Смит
7
11СШАзащТим Хардуэй-младший
8
13СШАзащДжейлен Брансон
12
21ФранциязащФранк Нтиликина
0
25СШАлёгРеджи Баллок
3
32СШАфорМаркис Крисс
3
33СШАценУилли Коли-Стайн
0
42ГерманияфорМаксимилиан Клебер
6
51СербияценБобан Марьянович
0
77СловениязащЛука Дончич
17
Главные тренеры
СШАТом Тибодо
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
17.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс109 : 117Нью-Йорк Никс
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс86 : 99Даллас Маверикс
15.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс106 : 103Даллас Маверикс
09.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс102 : 106Нью-Йорк Никс
31.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс90 : 114Даллас Маверикс
03.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс106 : 118Нью-Йорк Никс
14.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс97 : 110Даллас Маверикс
08.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс96 : 100Нью-Йорк Никс
26.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс103 : 95Нью-Йорк Никс
15.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс93 : 77Даллас Маверикс

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