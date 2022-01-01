Филадельфия Сиксерс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
|Очки
|0
|раз
|Тайриз Макси
10
|1
|цен
|Андре Драммонд
2
|5
|Myles Powell
0
|7
|защ
|Айзея Джо
0
|11
|защ
|Джейден Спрингер
0
|12
|фор
|Тобиас Харрис
17
|14
|лёг
|Дэнни Грин
7
|16
|лёг
|Чарльз Браун
0
|17
|Braxton Key
0
|18
|защ
|Шейк Милтон
0
|20
|фор
|Жорж Ньянг
3
|21
|цен
|Джоэл Эмбиид
31
|22
|лёг
|Матисс Тибулл
0
|23
|фор
|Чарльз Бэсси
0
|25
|фор
|Бен Симмонс
0
|30
|защ
|Фуркан Коркмаз
14
|31
|защ
|Сет Карри
10
|44
|фор
|Пол Рид
0
|50
|фор
|Аарон Хенри
0
|Очки
|0
|лёг
|Майлс Бриджес
21
|2
|раз
|Ламело Болл
13
|3
|защ
|Терри Розир
19
|5
|защ
|Джеймс Букнайт
0
|6
|фор
|Джален Макдэниелс
4
|10
|защ
|Иш Смит
0
|11
|фор
|Коди Мартин
11
|12
|лёг
|Келли Убре
0
|14
|цен
|Ник Ричардс
0
|16
|защ
|Скотти Льюис
0
|20
|лёг
|Гордон Хэйворд
30
|21
|фор
|Джей Ти Тор
0
|22
|фор
|Вернон Кэри
0
|23
|фор
|Кай Джонс
0
|24
|цен
|Мэйсон Пламли
6
|25
|фор
|Пи Джей Вашингтон
2
|98
|лёг
|Арнольдас Кулбока
0
Главные тренеры
|Док Риверс
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 110
|07.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 127
|04.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 118
|05.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 101
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 112
|11.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 106
|20.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 118
|18.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 122 ОТ
|10.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 132 ОТ
|28.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 103