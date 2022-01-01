Свернуть список

Филадельфия Сиксерс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 13.01.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Очки
0СШАразТайриз Макси
10
1СШАценАндре Драммонд
2
5СШАMyles Powell
0
7СШАзащАйзея Джо
0
11СШАзащДжейден Спрингер
0
12СШАфорТобиас Харрис
17
14СШАлёгДэнни Грин
7
16СШАлёгЧарльз Браун
0
17Braxton Key
0
18СШАзащШейк Милтон
0
20СШАфорЖорж Ньянг
3
21КамерунценДжоэл Эмбиид
31
22АвстралиялёгМатисс Тибулл
0
23НигерияфорЧарльз Бэсси
0
25СШАфорБен Симмонс
0
30ТурциязащФуркан Коркмаз
14
31СШАзащСет Карри
10
44СШАфорПол Рид
0
50СШАфорАарон Хенри
0
Очки
0СШАлёгМайлс Бриджес
21
2СШАразЛамело Болл
13
3СШАзащТерри Розир
19
5СШАзащДжеймс Букнайт
0
6СШАфорДжален Макдэниелс
4
10СШАзащИш Смит
0
11СШАфорКоди Мартин
11
12СШАлёгКелли Убре
0
14ЯмайкаценНик Ричардс
0
16СШАзащСкотти Льюис
0
20СШАлёгГордон Хэйворд
30
21СШАфорДжей Ти Тор
0
22СШАфорВернон Кэри
0
23Багамские островафорКай Джонс
0
24СШАценМэйсон Пламли
6
25СШАфорПи Джей Вашингтон
2
98ЛитвалёгАрнольдас Кулбока
0
Главные тренеры
СШАДок Риверс
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс106 : 110Филадельфия Сиксерс
07.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс124 : 127Филадельфия Сиксерс
04.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс111 : 118Филадельфия Сиксерс
05.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 101Шарлотт Хорнетс
03.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс127 : 112Шарлотт Хорнетс
11.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс114 : 106Шарлотт Хорнетс
20.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс114 : 118Филадельфия Сиксерс
18.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс119 : 122 ОТФиладельфия Сиксерс
10.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс133 : 132 ОТШарлотт Хорнетс
28.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс105 : 103Шарлотт Хорнетс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close