Свернуть список

Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс 13 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Монреаль Канадиенс
Монреаль
35ШвецияврЛинус Улльмарк
40ФинляндияврТуукка Раск
6СШАзщМайк Райлли
25СШАзщБрэндон Карло
27СШАзщДжон Мур
48СШАзщМэтт Грызлик
58ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
73СШАзщЧарли Макэвой
12СШАнпКрэйг Смит
13СШАнпЧарли Койл
20КанаданпКёртис Лазар
37КанаданпПатрис Бержерон
56ФинляндиянпЭрик Хаула
62ШвециянпОскар Стеен
63КанаданпБрэд Маршан
71КанаданпТейлор Холл
81ШвециянпАнтон Блид
88ЧехиянпДавид Пастрняк
74КанаданпДжейк Дебраск
92ЧехиянпТомаш Носек
35КанадаврСэм Монтембо
34КанадаврДжейк Аллен
15ФинляндиязщСами Нику
58КанадазщДэвид Савар
77КанадазщБретт Кулак
8КанадазщБен Шьяро
20СШАзщКрис Уайдман
26СШАзщДжефф Питри
13КанаданпСедрик Пакетт
14КанаданпНик Судзуки
22СШАнпКоул Кофилд
25СШАнпРайан Пилинг
42ШвециянпЛукас Вейдемо
55КанаданпМайкл Пеццетта
92КанаданпДжонатан Друен
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
28СШАнпКристиан Дворак
45КанаданпЛоран Дофен
62ФинляндиянпАрттури Лехконен
68КанаданпМайк Хоффман
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаДоминик Дюшарм
История личных встреч
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Монреаль Канадиенс
13.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1Монреаль Канадиенс
02.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Монреаль Канадиенс
27.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 8Бостон Брюинз
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4Бостон Брюинз
15.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
18.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 4Бостон Брюинз
25.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3Бостон Брюинз
28.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз0 : 3Монреаль Канадиенс
04.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТМонреаль Канадиенс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close