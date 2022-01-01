Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс 13 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|40
|вр
|Туукка Раск
|6
|зщ
|Майк Райлли
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|27
|зщ
|Джон Мур
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|58
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|12
|нп
|Крэйг Смит
|13
|нп
|Чарли Койл
|20
|нп
|Кёртис Лазар
|37
|нп
|Патрис Бержерон
|56
|нп
|Эрик Хаула
|62
|нп
|Оскар Стеен
|63
|нп
|Брэд Маршан
|71
|нп
|Тейлор Холл
|81
|нп
|Антон Блид
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|92
|нп
|Томаш Носек
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|34
|вр
|Джейк Аллен
|15
|зщ
|Сами Нику
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|77
|зщ
|Бретт Кулак
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|20
|зщ
|Крис Уайдман
|26
|зщ
|Джефф Питри
|13
|нп
|Седрик Пакетт
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|25
|нп
|Райан Пилинг
|42
|нп
|Лукас Вейдемо
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|92
|нп
|Джонатан Друен
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|45
|нп
|Лоран Дофен
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|68
|нп
|Майк Хоффман
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Доминик Дюшарм
История личных встреч
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 8
|06.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|25.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|04.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ