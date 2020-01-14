Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 14.01.2022

18:48

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4x6 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.