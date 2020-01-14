Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 14.01.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
14 января 2022, пятница. 16:30 МСК
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18:48
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4x6 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.