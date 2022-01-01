Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 14.01.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
14 января 2022, пятница. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
|Очки
|0
|защ
|Джевон Картер
6
|1
|защ
|Брюс Браун
10
|2
|фор
|Блэйк Гриффин
4
|6
|защ
|Дэвид Дюк
11
|7
|лёг
|Кевин Дюрант
0
|8
|защ
|Патрик Миллз
0
|11
|защ
|Кайри Ирвинг
0
|12
|защ
|Джо Харрис
0
|13
|защ
|Джеймс Харден
26
|14
|защ
|Кесслер Эдвардс
7
|16
|фор
|Джеймс Джонсон
4
|20
|фор
|Дэйрон Шарп
4
|21
|цен
|Ламаркус Олдридж
0
|24
|защ
|Кэмерон Томас
16
|31
|фор
|Пол Миллсэп
8
|33
|цен
|Николас Клэкстон
0
|95
|фор
|Деандре Бембри
4
|Очки
|2
|раз
|Шей Гилджес-Александер
31
|3
|защ
|Джош Гидди
14
|5
|защ
|Лугенц Дорт
27
|7
|фор
|Дариус Базли
16
|8
|защ
|Пол Уотсон
0
|11
|защ
|Тео Маледон
0
|15
|цен
|Деррик Фэйворс
0
|16
|защ
|Тай Джером
3
|17
|цен
|Алексей Покушевски
0
|21
|защ
|Аарон Уиггинс
7
|22
|цен
|Исайя Роби
0
|23
|защ
|Тре Манн
7
|25
|лёг
|Мамади Дьяките
2
|27
|защ
|Вит Крейчи
0
|30
|Olivier Sarr
0
|33
|фор
|Майк Мускала
11
|34
|защ
|Кенрич Уильямс
0
|50
|фор
|Джеремия Робинсон-Эрл
0
Главные тренеры
|Стив Нэш
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|15.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 120
|30.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 147
|11.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 129
|08.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 111
|14.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 96
|06.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 114
|24.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 108
|08.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 95
|15.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 122
|19.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 105