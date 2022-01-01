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Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 14.01.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
14 января 2022, пятница. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Оклахома-Сити Тандер

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Очки
0СШАзащДжевон Картер
6
1СШАзащБрюс Браун
10
2СШАфорБлэйк Гриффин
4
6СШАзащДэвид Дюк
11
7СШАлёгКевин Дюрант
0
8АвстралиязащПатрик Миллз
0
11СШАзащКайри Ирвинг
0
12СШАзащДжо Харрис
0
13СШАзащДжеймс Харден
26
14СШАзащКесслер Эдвардс
7
16СШАфорДжеймс Джонсон
4
20СШАфорДэйрон Шарп
4
21СШАценЛамаркус Олдридж
0
24СШАзащКэмерон Томас
16
31СШАфорПол Миллсэп
8
33СШАценНиколас Клэкстон
0
95СШАфорДеандре Бембри
4
Очки
2КанадаразШей Гилджес-Александер
31
3АвстралиязащДжош Гидди
14
5КанадазащЛугенц Дорт
27
7СШАфорДариус Базли
16
8СШАзащПол Уотсон
0
11ФранциязащТео Маледон
0
15СШАценДеррик Фэйворс
0
16СШАзащТай Джером
3
17СербияценАлексей Покушевски
0
21СШАзащАарон Уиггинс
7
22СШАценИсайя Роби
0
23СШАзащТре Манн
7
25ГвинеялёгМамади Дьяките
2
27ЧехиязащВит Крейчи
0
30ФранцияOlivier Sarr
0
33СШАфорМайк Мускала
11
34СШАзащКенрич Уильямс
0
50СШАфорДжеремия Робинсон-Эрл
0
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
15.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер96 : 120Бруклин Нетс
30.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер125 : 147Бруклин Нетс
11.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс116 : 129Оклахома-Сити Тандер
08.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс103 : 111Оклахома-Сити Тандер
14.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер108 : 96Бруклин Нетс
06.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс112 : 114Оклахома-Сити Тандер
24.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер109 : 108Бруклин Нетс
08.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс100 : 95Оклахома-Сити Тандер
15.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс104 : 122Оклахома-Сити Тандер
19.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер124 : 105Бруклин Нетс

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