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Чикаго Буллз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 15.01.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
15 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Очки
0СШАзащКоби Уайт
0
2СШАразЛонзо Болл
9
3СШАзащДевон Дотсон
0
5СШАлёгДеррик Джонс
0
6СШАзащАлекс Карузо
0
7СШАлёгТрой Браун
0
8СШАзащЗак Лавин
0
9ЧерногорияценНикола Вучевич
4
11СШАлёгДемар Дерозан
5
12СШАзащАйо Досунму
0
13СШАценТони Брэдли
0
14СШАMalcolm Hill
0
19ЧерногорияценМарко Симонович
0
21СШАзащМэтт Томас
0
24ЧерногориязащДжавонт Грин
0
25СШАценТайлер Кук
0
28СШАлёгАльфонсо Маккинни
0
44СШАфорПатрик Уильямс
0
Очки
0СШАзащГэри Пэйтон II
0
0КонгофорЖонатан Куминга
0
1СШАзащДэмион Ли
0
2СШАзащКрис Кьоцца
0
3СШАзащДжордан Пул
8
4СШАзащМоузес Муди
0
5СШАфорКевон Луни
2
8СербиялёгНеманья Бьелица
0
9СШАлёгАндре Игуодала
0
11СШАзащКлэй Томпсон
0
12СШАзащКуинндари Уэзерспун
0
22СШАфорЭндрю Уиггинс
7
23СШАфорДрэймонд Грин
0
30СШАразСтефен Карри
2
32СШАлёгОтто Портер
3
33СШАценДжеймс Уайзмен
0
95СШАфорХуан Тоскано-Андерсон
0
Главные тренеры
СШАБилли Донован
СШАСтив Керр
История личных встреч
13.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз119 : 93Чикаго Буллз
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 102Чикаго Буллз
28.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз128 : 129Голден Стэйт Уорриорз
07.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз98 : 100Голден Стэйт Уорриорз
28.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз104 : 90Чикаго Буллз
12.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз146 : 109Чикаго Буллз
30.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз124 : 149Голден Стэйт Уорриорз
18.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз112 : 119Голден Стэйт Уорриорз
25.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз143 : 94Чикаго Буллз
03.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз94 : 87Голден Стэйт Уорриорз

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