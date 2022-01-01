Чикаго Буллз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
15 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
|Очки
|0
|защ
|Коби Уайт
0
|2
|раз
|Лонзо Болл
9
|3
|защ
|Девон Дотсон
0
|5
|лёг
|Деррик Джонс
0
|6
|защ
|Алекс Карузо
0
|7
|лёг
|Трой Браун
0
|8
|защ
|Зак Лавин
0
|9
|цен
|Никола Вучевич
4
|11
|лёг
|Демар Дерозан
5
|12
|защ
|Айо Досунму
0
|13
|цен
|Тони Брэдли
0
|14
|Malcolm Hill
0
|19
|цен
|Марко Симонович
0
|21
|защ
|Мэтт Томас
0
|24
|защ
|Джавонт Грин
0
|25
|цен
|Тайлер Кук
0
|28
|лёг
|Альфонсо Маккинни
0
|44
|фор
|Патрик Уильямс
0
|Очки
|0
|защ
|Гэри Пэйтон II
0
|0
|фор
|Жонатан Куминга
0
|1
|защ
|Дэмион Ли
0
|2
|защ
|Крис Кьоцца
0
|3
|защ
|Джордан Пул
8
|4
|защ
|Моузес Муди
0
|5
|фор
|Кевон Луни
2
|8
|лёг
|Неманья Бьелица
0
|9
|лёг
|Андре Игуодала
0
|11
|защ
|Клэй Томпсон
0
|12
|защ
|Куинндари Уэзерспун
0
|22
|фор
|Эндрю Уиггинс
7
|23
|фор
|Дрэймонд Грин
0
|30
|раз
|Стефен Карри
2
|32
|лёг
|Отто Портер
3
|33
|цен
|Джеймс Уайзмен
0
|95
|фор
|Хуан Тоскано-Андерсон
0
Главные тренеры
|Билли Донован
|Стив Керр
История личных встреч
|13.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 93
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 129
|07.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 100
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 90
|12.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|146 : 109
|30.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 149
|18.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 119
|25.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|143 : 94
|03.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 87