Майами Хит - Атланта Хоукс прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
15 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Атланта Хоукс, которое состоится 15 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|13.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 115
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 103
|03.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|80 : 94
|01.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 99
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 124
|11.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 121
|01.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 106
|30.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|05.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 113
|07.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 82