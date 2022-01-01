Вашингтон Уизардс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
История личных встреч
|21.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 118
|03.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 132
|05.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 104
|04.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 122
|19.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 119
|23.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 125 ОТ
|06.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 106
|26.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 108
|12.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 125 ОТ
|16.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 101