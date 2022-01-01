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Вашингтон Уизардс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Портленд Трэйл Блэйзерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
История личных встреч
21.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс111 : 118Вашингтон Уизардс
03.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс121 : 132Портленд Трэйл Блэйзерс
05.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс125 : 104Вашингтон Уизардс
04.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс103 : 122Портленд Трэйл Блэйзерс
19.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс109 : 119Портленд Трэйл Блэйзерс
23.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс124 : 125 ОТВашингтон Уизардс
06.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс92 : 106Вашингтон Уизардс
26.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс105 : 108Портленд Трэйл Блэйзерс
12.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс124 : 125 ОТВашингтон Уизардс
16.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс120 : 101Портленд Трэйл Блэйзерс

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