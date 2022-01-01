Свернуть список

Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
16 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Нью-Орлеан Пеликанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Очки
0СШАзащДжевон Картер
0
1СШАзащБрюс Браун
0
2СШАфорБлэйк Гриффин
2
6СШАзащДэвид Дюк
0
7СШАлёгКевин Дюрант
12
8АвстралиязащПатрик Миллз
13
11СШАзащКайри Ирвинг
0
12СШАзащДжо Харрис
0
13СШАзащДжеймс Харден
13
14СШАзащКесслер Эдвардс
13
16СШАфорДжеймс Джонсон
0
20СШАфорДэйрон Шарп
12
21СШАценЛамаркус Олдридж
0
24СШАзащКэмерон Томас
17
31СШАфорПол Миллсэп
0
33СШАценНиколас Клэкстон
0
95СШАфорДеандре Бембри
0
Очки
0БразилиязащДиди Лозада
0
1СШАфорЗайон Уильямсон
0
3СШАзащДжош Харт
12
4СШАзащДевонте Грэм
8
5СШАфорХерберт Джонс
9
6КанадазащНикил Александер-Уолкер
5
8СШАфорНаджи Маршалл
0
9ИспанияценВилли Эрнангомес
0
10СШАценДжексон Хэйс
3
12СШАлёгГэри Кларк
0
13СШАзащКайра Льюис
0
14СШАлёгБрэндон Ингрэм
20
15СШАзащХосе Альварадо
3
17ЛитваценЙонас Валанчюнас
5
25СШАзащТрей Мёрфи
0
31ЧехиязащТомаш Саторански
0
41СШАзащГарретт Темпл
0
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
История личных встреч
13.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс112 : 120Бруклин Нетс
21.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс129 : 134Бруклин Нетс
08.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс139 : 111Нью-Орлеан Пеликанс
18.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс101 : 108Бруклин Нетс
05.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс135 : 125Нью-Орлеан Пеликанс
03.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс126 : 121Нью-Орлеан Пеликанс
27.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс117 : 115Бруклин Нетс
11.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс128 : 138 ОТНью-Орлеан Пеликанс
28.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс128 : 113Бруклин Нетс
21.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс114 : 143Бруклин Нетс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close