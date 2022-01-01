Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
16 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
|Очки
|0
|защ
|Джевон Картер
0
|1
|защ
|Брюс Браун
0
|2
|фор
|Блэйк Гриффин
2
|6
|защ
|Дэвид Дюк
0
|7
|лёг
|Кевин Дюрант
12
|8
|защ
|Патрик Миллз
13
|11
|защ
|Кайри Ирвинг
0
|12
|защ
|Джо Харрис
0
|13
|защ
|Джеймс Харден
13
|14
|защ
|Кесслер Эдвардс
13
|16
|фор
|Джеймс Джонсон
0
|20
|фор
|Дэйрон Шарп
12
|21
|цен
|Ламаркус Олдридж
0
|24
|защ
|Кэмерон Томас
17
|31
|фор
|Пол Миллсэп
0
|33
|цен
|Николас Клэкстон
0
|95
|фор
|Деандре Бембри
0
|Очки
|0
|защ
|Диди Лозада
0
|1
|фор
|Зайон Уильямсон
0
|3
|защ
|Джош Харт
12
|4
|защ
|Девонте Грэм
8
|5
|фор
|Херберт Джонс
9
|6
|защ
|Никил Александер-Уолкер
5
|8
|фор
|Наджи Маршалл
0
|9
|цен
|Вилли Эрнангомес
0
|10
|цен
|Джексон Хэйс
3
|12
|лёг
|Гэри Кларк
0
|13
|защ
|Кайра Льюис
0
|14
|лёг
|Брэндон Ингрэм
20
|15
|защ
|Хосе Альварадо
3
|17
|цен
|Йонас Валанчюнас
5
|25
|защ
|Трей Мёрфи
0
|31
|защ
|Томаш Саторански
0
|41
|защ
|Гарретт Темпл
0
Главные тренеры
|Стив Нэш
История личных встреч
|13.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 120
|21.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 134
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 111
|18.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 108
|05.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 125
|03.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 121
|27.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 115
|11.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 138 ОТ
|28.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 113
|21.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 143