Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
16 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс
Кливленд
|Очки
|2
|раз
|Шей Гилджес-Александер
21
|3
|защ
|Джош Гидди
11
|5
|защ
|Лугенц Дорт
17
|7
|фор
|Дариус Базли
17
|8
|защ
|Пол Уотсон
0
|11
|защ
|Тео Маледон
0
|15
|цен
|Деррик Фэйворс
6
|16
|защ
|Тай Джером
10
|17
|цен
|Алексей Покушевски
0
|21
|защ
|Аарон Уиггинс
0
|22
|цен
|Исайя Роби
0
|23
|защ
|Тре Манн
5
|25
|лёг
|Мамади Дьяките
2
|27
|защ
|Вит Крейчи
0
|30
|Olivier Sarr
0
|33
|фор
|Майк Мускала
9
|34
|защ
|Кенрич Уильямс
0
|50
|фор
|Джеремия Робинсон-Эрл
4
|Очки
|0
|фор
|Кевин Лав
13
|1
|защ
|Рэджон Рондо
0
|2
|защ
|Коллин Секстон
0
|3
|защ
|Рики Рубио
0
|4
|фор
|Эван Мобли
20
|5
|защ
|Ар Джей Нембхард
0
|6
|защ
|Кевин Пэнгос
0
|8
|лёг
|Ламар Стивенс
5
|9
|лёг
|Дилан Уиндлер
6
|10
|раз
|Дариус Гарлэнд
27
|16
|фор
|Джеди Осман
2
|21
|фор
|Эд Дэвис
0
|24
|лёг
|Лаури Маркканен
12
|26
|раз
|Брэндон Гудвин
2
|31
|цен
|Джарретт Аллен
12
|32
|фор
|Дин Уэйд
0
|35
|защ
|Айзек Окоро
7
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|09.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 129
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 117
|06.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 103
|05.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 121
|29.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 83
|08.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 95
|14.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 120
|20.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 148
|10.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 109
|29.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 91