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Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
16 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Кливленд Кавальерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Очки
2КанадаразШей Гилджес-Александер
21
3АвстралиязащДжош Гидди
11
5КанадазащЛугенц Дорт
17
7СШАфорДариус Базли
17
8СШАзащПол Уотсон
0
11ФранциязащТео Маледон
0
15СШАценДеррик Фэйворс
6
16СШАзащТай Джером
10
17СербияценАлексей Покушевски
0
21СШАзащАарон Уиггинс
0
22СШАценИсайя Роби
0
23СШАзащТре Манн
5
25ГвинеялёгМамади Дьяките
2
27ЧехиязащВит Крейчи
0
30ФранцияOlivier Sarr
0
33СШАфорМайк Мускала
9
34СШАзащКенрич Уильямс
0
50СШАфорДжеремия Робинсон-Эрл
4
Очки
0СШАфорКевин Лав
13
1СШАзащРэджон Рондо
0
2СШАзащКоллин Секстон
0
3ИспаниязащРики Рубио
0
4СШАфорЭван Мобли
20
5СШАзащАр Джей Нембхард
0
6КанадазащКевин Пэнгос
0
8СШАлёгЛамар Стивенс
5
9СШАлёгДилан Уиндлер
6
10СШАразДариус Гарлэнд
27
16ТурцияфорДжеди Осман
2
21СШАфорЭд Дэвис
0
24ФинляндиялёгЛаури Маркканен
12
26СШАразБрэндон Гудвин
2
31СШАценДжарретт Аллен
12
32СШАфорДин Уэйд
0
35СШАзащАйзек Окоро
7
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
09.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер102 : 129Кливленд Кавальерс
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс101 : 117Оклахома-Сити Тандер
06.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер109 : 103Кливленд Кавальерс
05.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс106 : 121Оклахома-Сити Тандер
29.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер100 : 83Кливленд Кавальерс
08.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс86 : 95Оклахома-Сити Тандер
14.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер112 : 120Кливленд Кавальерс
20.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс124 : 148Оклахома-Сити Тандер
10.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер118 : 109Кливленд Кавальерс
29.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс107 : 91Оклахома-Сити Тандер

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