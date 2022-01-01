Майами Хит - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
16 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
|Очки
|0
|защ
|Маркус Гарретт
0
|2
|раз
|Гэйб Винсент
0
|4
|защ
|Виктор Оладипо
0
|5
|раз
|Кайл Гай
0
|7
|раз
|Кайл Лоури
5
|8
|фор
|Маркиф Моррис
0
|11
|фор
|Кези Окпала
0
|13
|цен
|Эдрис Адебайо
0
|14
|защ
|Тайлер Хироу
16
|16
|фор
|Калеб Мартин
12
|17
|фор
|Пи Джей Такер
10
|21
|цен
|Дуэйн Дедмон
5
|22
|лёг
|Джимми Батлер
6
|30
|фор
|Крис Сильва
0
|31
|защ
|Макс Страс
11
|40
|фор
|Юдонис Хаслем
0
|55
|защ
|Дункан Робинсон
2
|77
|цен
|Омер Юртсевен
22
|Очки
|0
|раз
|Тайриз Макси
9
|1
|цен
|Андре Драммонд
1
|5
|Myles Powell
0
|7
|защ
|Айзея Джо
0
|11
|защ
|Джейден Спрингер
0
|12
|фор
|Тобиас Харрис
22
|14
|лёг
|Дэнни Грин
0
|16
|лёг
|Чарльз Браун
2
|17
|Braxton Key
0
|18
|защ
|Шейк Милтон
0
|20
|фор
|Жорж Ньянг
9
|21
|цен
|Джоэл Эмбиид
28
|22
|лёг
|Матисс Тибулл
0
|23
|фор
|Чарльз Бэсси
0
|25
|фор
|Бен Симмонс
0
|30
|защ
|Фуркан Коркмаз
6
|31
|защ
|Сет Карри
19
|44
|фор
|Пол Рид
0
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
|Док Риверс
История личных встреч
|16.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 101
|14.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 94
|15.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 108
|13.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 134
|04.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 106
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 116
|19.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 108
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 86
|10.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 99
|22.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 102