Свернуть список

Майами Хит - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
16 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Очки
0СШАзащМаркус Гарретт
0
2НигерияразГэйб Винсент
0
4СШАзащВиктор Оладипо
0
5СШАразКайл Гай
0
7СШАразКайл Лоури
5
8СШАфорМаркиф Моррис
0
11НигерияфорКези Окпала
0
13СШАценЭдрис Адебайо
0
14СШАзащТайлер Хироу
16
16СШАфорКалеб Мартин
12
17СШАфорПи Джей Такер
10
21СШАценДуэйн Дедмон
5
22СШАлёгДжимми Батлер
6
30ГабонфорКрис Сильва
0
31СШАзащМакс Страс
11
40СШАфорЮдонис Хаслем
0
55СШАзащДункан Робинсон
2
77ТурцияценОмер Юртсевен
22
Очки
0СШАразТайриз Макси
9
1СШАценАндре Драммонд
1
5СШАMyles Powell
0
7СШАзащАйзея Джо
0
11СШАзащДжейден Спрингер
0
12СШАфорТобиас Харрис
22
14СШАлёгДэнни Грин
0
16СШАлёгЧарльз Браун
2
17Braxton Key
0
18СШАзащШейк Милтон
0
20СШАфорЖорж Ньянг
9
21КамерунценДжоэл Эмбиид
28
22АвстралиялёгМатисс Тибулл
0
23НигерияфорЧарльз Бэсси
0
25СШАфорБен Симмонс
0
30ТурциязащФуркан Коркмаз
6
31СШАзащСет Карри
19
44СШАфорПол Рид
0
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАДок Риверс
История личных встреч
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс96 : 101Майами Хит
14.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит106 : 94Филадельфия Сиксерс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс125 : 108Майами Хит
13.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс137 : 134Майами Хит
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит137 : 106Филадельфия Сиксерс
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит117 : 116Филадельфия Сиксерс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс104 : 108Майами Хит
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс113 : 86Майами Хит
10.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит122 : 99Филадельфия Сиксерс
22.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс106 : 102Майами Хит

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close